MARCHÉ DE NOËL Brignac vendredi 12 décembre 2025.
2 Chemin de Fouscais Brignac Hérault
Marché de Noël, en présence du Père Noël.
Marché de Noël de l’école où petits et grands pourront déambuler devant les stands.
Venue du Père Noël à la salle des fêtes.
Par la mairie de Brignac .
2 Chemin de Fouscais Brignac 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 69 07 03
English :
Christmas market, with Santa Claus.
