Marché de Noël Brinon-sur-Sauldre
Marché de Noël Brinon-sur-Sauldre samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre Cher
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29 2025-11-30
Le Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organise son traditionnel marché de Noël.
Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 13 20 77 comitedesfetesbrinon@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organizes its traditional Christmas market.
German :
Das Festkomitee von Brinon-sur-Sauldre organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt.
Italiano :
Il Comité des Fêtes di Brinon-sur-Sauldre organizza il suo tradizionale mercatino di Natale.
Espanol :
El Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre celebra su tradicional mercado navideño.
L’événement Marché de Noël Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-11-06 par OT SAULDRE ET SOLOGNE