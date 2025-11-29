Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Brinon-sur-Sauldre

Marché de Noël

Marché de Noël Brinon-sur-Sauldre samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00

Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30

Le Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organise son traditionnel marché de Noël.
  .

Salle Jean Boinvilliers Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 6 24 13 20 77  comitedesfetesbrinon@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre organizes its traditional Christmas market.

German :

Das Festkomitee von Brinon-sur-Sauldre organisiert seinen traditionellen Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Il Comité des Fêtes di Brinon-sur-Sauldre organizza il suo tradizionale mercatino di Natale.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Brinon-sur-Sauldre celebra su tradicional mercado navideño.

L’événement Marché de Noël Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-11-06 par OT SAULDRE ET SOLOGNE