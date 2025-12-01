Marché de Noël salle du Rex Briouze
Marché de Noël salle du Rex Briouze mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël
salle du Rex et chapiteaux Briouze Orne
Début : 2025-12-10 16:00:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
2025-12-10
De nombreuses idées cadeaux déco, terroir à découvrir lors de ce marché de Noël (40 exposants, buvette, crêpes, vin chaud…)
spectacle jeunesse à 15h à la médiathèque
déambulation du père noel à 15h45
grande tombola, tartiflette normande à emporter, concours carte de voeux .
salle du Rex et chapiteaux Briouze 61220 Orne Normandie +33 9 70 92 99 89
