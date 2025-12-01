Marché de Noël Brives-Charensac
Marché de Noël Brives-Charensac dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
14 chemin de Pimprenelle Brives-Charensac Haute-Loire
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Organisé par Habitat & Humanisme. Animations gratuites à la Maison Pour Tous l’après-midi. Plus d’informations à venir.
14 chemin de Pimprenelle Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 30
English :
Organized by Habitat & Humanisme. Free afternoon entertainment at the Maison Pour Tous. More information to come.
German :
Organisiert von Habitat & Humanisme. Kostenlose Animationen im Maison Pour Tous am Nachmittag. Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Organizzato da Habitat & Humanisme. Nel pomeriggio intrattenimento gratuito alla Maison Pour Tous. Ulteriori informazioni in arrivo.
Espanol :
Organizado por Habitat & Humanisme. Animación gratuita en la Maison Pour Tous por la tarde. Más información próximamente.
L’événement Marché de Noël Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay