Marché de Noël Brives-Charensac

Marché de Noël Brives-Charensac dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

14 chemin de Pimprenelle Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Organisé par Habitat & Humanisme. Animations gratuites à la Maison Pour Tous l’après-midi. Plus d’informations à venir.
  .

14 chemin de Pimprenelle Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 20 30 

English :

Organized by Habitat & Humanisme. Free afternoon entertainment at the Maison Pour Tous. More information to come.

German :

Organisiert von Habitat & Humanisme. Kostenlose Animationen im Maison Pour Tous am Nachmittag. Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Organizzato da Habitat & Humanisme. Nel pomeriggio intrattenimento gratuito alla Maison Pour Tous. Ulteriori informazioni in arrivo.

Espanol :

Organizado por Habitat & Humanisme. Animación gratuita en la Maison Pour Tous por la tarde. Más información próximamente.

L’événement Marché de Noël Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay