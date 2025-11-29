Marché de Noël Salle des fêtes Brives-sur-Charente
Marché de Noël
Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-29
Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 40 71 mairie.brives.chrte@wanadoo.fr
English :
Christmas market in Brives Sur Charente
German :
Weihnachtsmarkt in Brives Sur Charente
Italiano :
Mercatino di Natale a Brives Sur Charente
Espanol :
Mercado de Navidad en Brives Sur Charente
