Marché de Noël Salle des fêtes Brives-sur-Charente

Marché de Noël Salle des fêtes Brives-sur-Charente samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Marché de Noël à Brives Sur Charente

.

Salle des fêtes 1B avenue de l’Europe Brives-sur-Charente 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 40 71 mairie.brives.chrte@wanadoo.fr

English :

Christmas market in Brives Sur Charente

German :

Weihnachtsmarkt in Brives Sur Charente

Italiano :

Mercatino di Natale a Brives Sur Charente

Espanol :

Mercado de Navidad en Brives Sur Charente

L’événement Marché de Noël Brives-sur-Charente a été mis à jour le 2025-09-23 par Offices de Tourisme de Jonzac