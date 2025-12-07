Marché de Noël Brizambourg Brizambourg
Marché de Noël Brizambourg Brizambourg dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Brizambourg
Parking du Champ de foire Brizambourg Charente-Maritime
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Les commerçants et des associations de Brizambourg et la bibliothèque organisent leurs marché de Noël avec aussi du vin chaud, promenade en calèche, visite du Père Noël, ateliers créatifs….
Parking du Champ de foire Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
