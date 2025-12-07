Marché de Noël Brizambourg Brizambourg

Marché de Noël Brizambourg

Parking du Champ de foire Brizambourg Charente-Maritime

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Les commerçants et des associations de Brizambourg et la bibliothèque organisent leurs marché de Noël avec aussi du vin chaud, promenade en calèche, visite du Père Noël, ateliers créatifs….

Parking du Champ de foire Brizambourg 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 84 12 16

