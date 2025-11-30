MARCHÉ DE NOËL

Brousses-et-Villaret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’amicale rurale culture et loisirs de Brousses-et-Villaret organise dans la salle communale chauffée de Brousses un marché de Noël rassemblant une vingtaine de créateurs locaux exclusivement pour proposer des idées cadeaux ou décoration notamment. Buvette et petite restauration sur place.

Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 6 65 68 45 77

English :

L’amicale rurale culture et loisirs de Brousses-et-Villaret is organizing a Christmas market in the heated village hall in Brousses, bringing together some twenty local designers exclusively to offer gift ideas and decorations. Refreshments and snacks on site.

German :

Der Verein Amicale rurale culture et loisirs de Brousses-et-Villaret organisiert im beheizten Gemeindesaal von Brousses einen Weihnachtsmarkt mit rund 20 lokalen Designern, die ausschließlich Geschenk- und Dekorationsideen anbieten. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

L’Amicale rurale culture et loisirs de Brousses-et-Villaret organizza un mercatino di Natale nella sala riscaldata del villaggio di Brousses, riunendo una ventina di designer locali per offrire idee regalo e decorazioni. Rinfreschi e spuntini disponibili in loco.

Espanol :

L’amicale rurale culture et loisirs de Brousses-et-Villaret organiza un mercado navideño en la sala climatizada del pueblo de Brousses, que reúne a una veintena de diseñadores locales para ofrecer ideas de regalos y decoraciones. Se servirán refrescos y tentempiés in situ.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2025-11-03 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire