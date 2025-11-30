Marché de Noël Broye-Aubigney-Montseugny
Marché de Noël Broye-Aubigney-Montseugny dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Broye-Lès-Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
L’association Valou organise un marché de Noël. .
Salle des fêtes Broye-Lès-Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 77 48 14
