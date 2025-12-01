Marché de Noël Brûlon
Marché de Noël Brûlon vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Albert Liebault Brûlon Sarthe
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
2025-12-19
Brûlon vous invite à son marché de Noël
Nombreux artisans, arrivée du Père Noël, structure gonflable, concert, restauration sur place. .
Place Albert Liebault Brûlon 72350 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 60 28
English :
Brûlon invites you to its Christmas market
