Marché de Noël le bourg Bujaleuf

Marché de Noël

le bourg Salle Jean Biron Bujaleuf Haute-Vienne

L’association Familles Rurales de Bujaleuf organise son traditionnel marché de Noël. Vente des objets fabriqués dans les ateliers de l’association. Aquarelles, arts créatifs, art floral, collage, couture, Patchwork… Buvette et gâteaux sur place. .

le bourg Salle Jean Biron Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

