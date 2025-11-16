Marché de Noël le bourg Bujaleuf
Marché de Noël le bourg Bujaleuf dimanche 16 novembre 2025.
Tarif :
L’association Familles Rurales de Bujaleuf organise son traditionnel marché de Noël. Vente des objets fabriqués dans les ateliers de l’association. Aquarelles, arts créatifs, art floral, collage, couture, Patchwork… Buvette et gâteaux sur place. .
le bourg Salle Jean Biron Bujaleuf 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
