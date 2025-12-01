Marché de Noël Burie
Marché de Noël Burie samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place de l’Hôtel de ville Burie Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël où l’on trouvera des crêpes, du vin et du chocolat chauds. Il y aura aussi des balades en calèche avec le Père Noël, des chants de Noël par les enfants et des séances de maquillage.
Feu d’artifice à 18h30 !
.
Place de l’Hôtel de ville Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 90 25
English :
Christmas market with crêpes, mulled wine and chocolate. There will also be horse-drawn carriage rides with Santa Claus, carol singing by children and face painting.
Fireworks at 6.30pm!
