Marché de Noël Burie

Marché de Noël

Place de l’Hôtel de ville Burie Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël où l’on trouvera des crêpes, du vin et du chocolat chauds. Il y aura aussi des balades en calèche avec le Père Noël, des chants de Noël par les enfants et des séances de maquillage.

Feu d’artifice à 18h30 !

Place de l’Hôtel de ville Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 94 90 25

English :

Christmas market with crêpes, mulled wine and chocolate. There will also be horse-drawn carriage rides with Santa Claus, carol singing by children and face painting.

Fireworks at 6.30pm!

