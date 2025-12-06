Marché de Noël

24 rue Binnen Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Venez découvrir les stands d’artisans locaux et leurs créations uniques, dans une ambiance chaleureuse et festive ! Rencontrez Saint Nicolas le samedi et le Père Noël le dimanche, un moment magique pour les petits comme pour les grands ! Sur place buvette, tartes flambées et crêpes pour régaler vos papilles.

24 rue Binnen Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Come and discover the stalls of local craftsmen and their unique creations, in a warm and festive atmosphere! Meet Saint Nicolas on Saturday and Santa Claus on Sunday, a magical moment for young and old alike! On site: refreshments, tarts flambées and crêpes to tantalize your taste buds.

German :

Entdecken Sie die Stände der lokalen Kunsthandwerker und ihre einzigartigen Kreationen in einer herzlichen und festlichen Atmosphäre! Treffen Sie am Samstag den Heiligen Nikolaus und am Sonntag den Weihnachtsmann, ein magischer Moment für Groß und Klein! Vor Ort: Erfrischungsstände, Flammkuchen und Crêpes, um Ihren Gaumen zu verwöhnen.

Italiano :

Venite a scoprire le bancarelle degli artigiani locali e le loro creazioni uniche, in un’atmosfera calda e festosa! Incontrate San Nicola il sabato e Babbo Natale la domenica: un momento magico per grandi e piccini! Sul posto: rinfreschi, crostate flambées e crêpes per stuzzicare il vostro palato.

Espanol :

Venga a descubrir los puestos de los artesanos locales y sus creaciones únicas, en un ambiente cálido y festivo Conozca a San Nicolás el sábado y a Papá Noel el domingo: ¡un momento mágico para grandes y pequeños! En el recinto: refrescos, tartas flambeadas y crêpes para deleitar su paladar.

L’événement Marché de Noël Burnhaupt-le-Haut a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach