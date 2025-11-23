Marché de Noël Bussière-Dunoise
Marché de Noël Bussière-Dunoise dimanche 23 novembre 2025.
Les Amis de La Bregère vous proposent un marché de Noël.
Venue du Père Noël à 11h.
Marché de créateurs et de produits locaux, tombola…
Présence de Lionel Pizza .
Salle des fêtes Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 64 03
