Marché de Noël Salle des fêtes Bussière-Galant

Salle des fêtes 17 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant Haute-Vienne
L’amicale scolaire bussieroise organise son marché de Noël au profit des écoles de Bussière-Galant. De nombreux exposants seront présents, animations, buvette, petite restauration et pâtisseries sur place. Visite du Père-Noël à 10h00 et à 16h00. Chorale des enfants à 11h. .
Salle des fêtes 17 avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine amicale.scolaire.bussieroise@gmail.com
