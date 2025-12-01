Marché de Noël Cave des vignerons de Buxy Buxy

Marché de Noël

Cave des vignerons de Buxy 4-6 route de Chalon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Parenthèse enchantée entre dégustation de nos vins, vente de notre vin chaud maison et découverte des nombreux artisans d’art et de bouche venus pour l’occasion.

Crêpes, miel, escargots, huîtres, fromages, bougies, bijoux, savons, macramés, ceps de vignes décorés, créations en coton… Une large palette d’arômes, de saveurs, de couleurs, pour le plaisir des papilles et pupilles !

Et de quoi gâter votre entourage…

Sans oublier les animations festives qui vont ponctuer cette belle journée chorale à 11h, et surtout venue du Père Noël à 16h pour les plus petits !

Ambiance chaleureuse garantie !

Possibilité de se restaurer sur place. .

Cave des vignerons de Buxy 4-6 route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30

