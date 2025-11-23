Marché de Noël Buzancy

Marché de Noël

Rue de la Gare Buzancy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Au programme cette année Marché de créateurs et producteurs locauxAtelier pour les enfantsFanf’Art aux champs de Boult-aux-Bois à 15h30Présence du père noëlRestauration sur place, vin chaud, gaufres Stands gratuits, réservation obligatoire

.

Rue de la Gare Buzancy 08240 Ardennes Grand Est +33 6 29 33 24 58

English :

On this year’s program:Market of local creators and producersWorkshop for childrenFanf’Art in the fields of Boult-aux-Bois at 3:30 p.m. Santa Claus will be on handCatering on site, mulled wine, waffles Free stands, reservations required

German :

Auf dem Programm stehen dieses Jahr:Markt mit Kreativen und lokalen ProduzentenWorkshop für KinderFanf’Art aux champs de Boult-aux-Bois um 15.30 UhrPräsenz des WeihnachtsmannsVerpflegung vor Ort, Glühwein, Waffeln Kostenlose Stände, Reservierung erforderlich

Italiano :

Il programma di quest’anno comprende:Un mercato di creatori e produttori localiUn laboratorio per bambiniFanf’Art nei campi di Boult-aux-Bois alle 15.30Sarà presente Babbo NataleRistoranti in loco, vin brulé, cialdeStand gratuiti, prenotazione obbligatoria

Espanol :

El programa de este año incluye:Un mercado de creadores y productores localesUn taller para niñosFanf’Art en los campos de Boult-aux-Bois a las 15.30 h.Papá Noel estará presenteRestaurantes in situ, vino caliente, gofresPuestos gratuitos, reserva obligatoria

