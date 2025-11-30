MARCHÉ DE NOËL Buzignargues
MARCHÉ DE NOËL
Buzignargues Hérault
Le marché de Noël de Buzignargues accueillera artisans, espace snack et ateliers manuels, avant la venue du Père Noël qui apportera la touche magique de la journée.
Buzignargues 34160 Hérault Occitanie
English :
The Buzignargues Christmas market will welcome craftsmen, snack bars and handicraft workshops, before the arrival of Santa Claus, who will add a magical touch to the day.
