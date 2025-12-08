Marché de Noël by Belles Sœurs

7 rue du chalet Sirod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 16:00:00

fin : 2025-12-08 21:00:00

Date(s) :

2025-12-08

Marché de Noël Soins du corps by Belles Sœurs .

Découvrez les coffrets beauté, imaginés comme de véritables rituels bien-être, pour illuminer votre quotidien. Collection Made in France et composée de produits à base de formules sensorielles et naturelles.

Jus de pomme chaud à déguster sur place (2 €).

Pour tout achat, vous participez automatiquement à une tombola pour tenter de gagner un coffret d’une valeur de 25 €. .

7 rue du chalet Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23

English : Marché de Noël by Belles Sœurs

German : Marché de Noël by Belles Sœurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël by Belles Sœurs Sirod a été mis à jour le 2025-11-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA