MARCHÉ DE NOËL Cabestany jeudi 4 décembre 2025.

Chemin du Mas Carcassonne Cabestany Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-05

2025-12-04

A vos achat de noël!
Chemin du Mas Carcassonne Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 00 

English :

Get your Christmas shopping done!

German :

Die Weihnachtszeit ist da!

Italiano :

Fate i vostri acquisti natalizi!

Espanol :

Haga sus compras navideñas

L’événement MARCHÉ DE NOËL Cabestany a été mis à jour le 2025-11-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME