MARCHÉ DE NOËL Cabestany
MARCHÉ DE NOËL Cabestany jeudi 4 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Chemin du Mas Carcassonne Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-04
A vos achat de noël!
.
Chemin du Mas Carcassonne Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 00
English :
Get your Christmas shopping done!
German :
Die Weihnachtszeit ist da!
Italiano :
Fate i vostri acquisti natalizi!
Espanol :
Haga sus compras navideñas
L’événement MARCHÉ DE NOËL Cabestany a été mis à jour le 2025-11-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME