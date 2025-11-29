Marché de Noël Salle des fêtes Cabourg
Marché de Noël Salle des fêtes Cabourg samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Ce marché de Noël est l’occasion parfaite pour continuer ou terminer vos achats de fin d’année !
Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 32 70 22 45 cabourg@mouvement-europeen.eu
English : Marché de Noël
This Christmas market is the perfect opportunity to continue or complete your end-of-year shopping!
German : Marché de Noël
Dieser Weihnachtsmarkt ist die perfekte Gelegenheit, um Ihre Weihnachtseinkäufe fortzusetzen oder abzuschließen!
Italiano :
Questo mercatino di Natale è l’occasione perfetta per continuare o completare lo shopping di fine anno!
Espanol :
Este mercado navideño es la ocasión perfecta para continuar o completar sus compras de fin de año
