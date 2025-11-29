Marché de Noël Salle des fêtes Cabourg

Marché de Noël Salle des fêtes Cabourg samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg Calvados

Début : Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Ce marché de Noël est l’occasion parfaite pour continuer ou terminer vos achats de fin d’année !

Salle des fêtes Place Bruno Coquatrix Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 6 32 70 22 45 cabourg@mouvement-europeen.eu

English : Marché de Noël

This Christmas market is the perfect opportunity to continue or complete your end-of-year shopping!

German : Marché de Noël

Dieser Weihnachtsmarkt ist die perfekte Gelegenheit, um Ihre Weihnachtseinkäufe fortzusetzen oder abzuschließen!

Italiano :

Questo mercatino di Natale è l’occasione perfetta per continuare o completare lo shopping di fine anno!

Espanol :

Este mercado navideño es la ocasión perfecta para continuar o completar sus compras de fin de año

