Marché de Noël Ville de Cadaujac Cadaujac

Comme chaque année, c’est le premier dimanche de décembre que la magie de Noël s’installera à Cadaujac.

Photographes, créateurs et artisans, stands de mets sucrés, salés, et bien d’autres encore, vous attendent nombreux sur la place de l’Eglise.

Des animations gratuites seront proposées pour enchanter petits et grands

Présence de jolies mascottes

Balades en calèche

Courses de petites voitures… .

Ville de Cadaujac Place de l’Église Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr

