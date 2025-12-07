Marché de Noël Ville de Cadaujac Cadaujac
Ville de Cadaujac Place de l’Église Cadaujac Gironde
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Comme chaque année, c’est le premier dimanche de décembre que la magie de Noël s’installera à Cadaujac.
Photographes, créateurs et artisans, stands de mets sucrés, salés, et bien d’autres encore, vous attendent nombreux sur la place de l’Eglise.
Des animations gratuites seront proposées pour enchanter petits et grands
Présence de jolies mascottes
Balades en calèche
Courses de petites voitures… .
Ville de Cadaujac Place de l’Église Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 82 00 mairie@mairie-cadaujac.fr
