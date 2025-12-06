Marché de Noël Cadillac en Fronsadais Cadillac-en-Fronsadais
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Animation musicale DJ et Ecole des musique de Galgon
Manèges et animations pour enfants
arrivée du Père Noël
Photos avec le Père Noël
Vin chaud, chocolat chaud
Bourse aux jouets
Ferme de Noël
stand gourmands
stand d’artisans
stands de créateurs .
place du village Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 12 67
