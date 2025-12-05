Marché de Noël Salle polyvalente Camblanes-et-Meynac

Marché de Noël

Salle polyvalente Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël en présence de producteurs et artisans. .

Salle polyvalente Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 90 mairie@camblanes-et-meynac.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2025-11-05 par OT de l’Entre-deux-Mers