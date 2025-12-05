Marché de Noël Salle polyvalente Camblanes-et-Meynac
Marché de Noël Salle polyvalente Camblanes-et-Meynac vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Marché de Noël en présence de producteurs et artisans. .
Salle polyvalente Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 16 90 mairie@camblanes-et-meynac.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2025-11-05 par OT de l’Entre-deux-Mers