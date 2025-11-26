Marché de Noël Espace et Vie résidence séniors Cambo-les-Bains
Marché de Noël
Espace et Vie résidence séniors 37 avenue d’Espagne Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
Venez découvrir le savoir-faire de nombreux artisans.
De la décoration, des gourmandises, ainsi que des créations fait main vous seront présentées. Venez partager un moment chaleureux avec nous. Cet évènement est ouvert à tous les résidents, aux familles et aux visiteurs.
16h visite du Père Noël
Exposants Apiculteur, Vin et spiritueux, Bijoux et accessoires, produits locaux, Fromages, confiseries et chocolats, produits cosmétiques, carterie bijoux de téléphone, Tupperware .
