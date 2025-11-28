Marché de Noël EHPAD Vieil Assantza Cambo-les-Bains

Marché de Noël

EHPAD Vieil Assantza 19 allées des Marronniers Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Les Franciscaines Missionnaires de Marie de Vieil Assantza, les résidents d’Arditeya et le personnel vous invitent à leur marché de Noël !

Venez découvrir, librement, les créations réalisées durant l’année décorations artisanales, ouvrages réalisés au tricot, crochet, couture, broderie ; tableaux originaux… ; napperons; une carterie originale et variée ; paniers composés… ; aromates bio, plantes, gourmandises de Noël (biscuits, confitures, chocolats, pain d’épice, fruits déguisés…). Vous trouverez également une brocante.

Les franciscaines et les résidents d’Arditeya seront ravis de vous accueillir et d’échanger avec vous.

De très nombreuses idées de cadeaux de Noël pour tous les goûts et surtout toutes les bourses !!!!

Venez nombreux………… !!! .

