Marché de Noël Camlez
Marché de Noël Camlez samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Terre d’Ajoncs Camlez Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Marché de Noël organisé par l’association Bleuo ar Belenn.
Toute les décorations ont été faites uniquement par des bénévoles
Une chorale éphémère aura lieu le samedi 20 décembre à partir de 17 heures à l’église. .
Salle Terre d’Ajoncs Camlez 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 75 41
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Camlez a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose