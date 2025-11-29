Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Camlez

samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle Terre d’Ajoncs Camlez Côtes-d’Armor

2025-11-29 10:00:00
2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël organisé par l’association Bleuo ar Belenn.
Toute les décorations ont été faites uniquement par des bénévoles
Une chorale éphémère aura lieu le samedi 20 décembre à partir de 17 heures à l'église.

Salle Terre d'Ajoncs Camlez 22450 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 92 75 41 

