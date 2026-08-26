Informations pratiques

Obersteinbach

Marché de Noël campagnard

6 rue de la Rohrmatt Obersteinbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 10:00:00

fin : 2026-12-20 18:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Profitez d’un véritable Marché de Noël du terroir avec ses stands d’artisanat local et de produits alimentaires pour agrémenter vos tables de fêtes. Petite restauration sur place.

Profitez d’un véritable Marché de Noël du terroir avec ses stands d’artisanat local et de produits alimentaires pour agrémenter vos tables de fêtes. Petite restauration sur place. 0 .

6 rue de la Rohrmatt Obersteinbach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 45 18 54 contact.acter@yahoo.com

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English :

Enjoy a real local Christmas market, with stalls selling local crafts and food products to liven up your festive tables. Light meals available on site.

L’événement Marché de Noël campagnard Obersteinbach a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte