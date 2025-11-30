Marché de Noël Résidence Saint Martin Campbon
Résidence Saint Martin 16 Rue Saint-Martin Campbon Loire-Atlantique
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Marché de Noël ! créations des résidents et exposants. Chalets de gourmandises. Le Père Noël est présent à 11h et 15h pour une photos. Groupe de musique Calota noz à partir de 15h. .
Résidence Saint Martin 16 Rue Saint-Martin Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 56 56 56
