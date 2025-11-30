MARCHÉ DE NOËL Camplong-d’Aude
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
L’Amicale Laïque fête l’arrivée de Noël !
Venez préparer vos cadeaux de Noël. Plusieurs exposants seront présents artisans, créateurs, producteurs…
Restauration sur place possible.
Visite du Père Noël, défilé de mode.
Camplong-d’Aude 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 57 61 j.trinquier@orange.fr
English :
L’Amicale Laïque celebrates the arrival of Christmas!
Come and prepare your Christmas gifts. Several exhibitors will be present: craftsmen, designers, producers…
On-site catering available.
Visit from Santa Claus, fashion show.
German :
Die Amicale Laïque feiert die Ankunft von Weihnachten!
Kommen Sie vorbei und bereiten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke vor. Mehrere Aussteller werden anwesend sein: Kunsthandwerker, Designer, Produzenten…
Verpflegung vor Ort möglich.
Besuch des Weihnachtsmanns, Modenschau.
Italiano :
L’Amicale Laïque festeggia l’arrivo del Natale!
Venite a preparare i vostri regali di Natale. Saranno presenti diversi espositori: artigiani, designer, produttori…
Ristorazione disponibile sul posto.
Visita di Babbo Natale, sfilata di moda.
Espanol :
¡La Amicale Laïque celebra la llegada de la Navidad!
Venga a preparar sus regalos de Navidad. Varios expositores estarán presentes: artesanos, diseñadores, productores…
Servicio de catering in situ.
Visita de Papá Noel, desfile de moda.
