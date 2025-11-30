MARCHÉ DE NOËL

Camplong-d’Aude Aude

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’Amicale Laïque fête l’arrivée de Noël !

Venez préparer vos cadeaux de Noël. Plusieurs exposants seront présents artisans, créateurs, producteurs…

Restauration sur place possible.

Visite du Père Noël, défilé de mode.

.

Camplong-d’Aude 11200 Aude Occitanie +33 4 68 43 57 61 j.trinquier@orange.fr

English :

L’Amicale Laïque celebrates the arrival of Christmas!

Come and prepare your Christmas gifts. Several exhibitors will be present: craftsmen, designers, producers…

On-site catering available.

Visit from Santa Claus, fashion show.

German :

Die Amicale Laïque feiert die Ankunft von Weihnachten!

Kommen Sie vorbei und bereiten Sie Ihre Weihnachtsgeschenke vor. Mehrere Aussteller werden anwesend sein: Kunsthandwerker, Designer, Produzenten…

Verpflegung vor Ort möglich.

Besuch des Weihnachtsmanns, Modenschau.

Italiano :

L’Amicale Laïque festeggia l’arrivo del Natale!

Venite a preparare i vostri regali di Natale. Saranno presenti diversi espositori: artigiani, designer, produttori…

Ristorazione disponibile sul posto.

Visita di Babbo Natale, sfilata di moda.

Espanol :

¡La Amicale Laïque celebra la llegada de la Navidad!

Venga a preparar sus regalos de Navidad. Varios expositores estarán presentes: artesanos, diseñadores, productores…

Servicio de catering in situ.

Visita de Papá Noel, desfile de moda.

