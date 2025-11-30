Marché de Noël

Place de la fontaine Campuac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Vingt exposants vous attendent ainsi que des animations. Venez trouver un petit cadeau local et sympa pour vos fêtes de fin d’année.

Organisé par Familles rurales de Campuac vente de sapins, de chocolat chaud.

Le restaurant du village organisera un repas.

Visite du Père Noël, jeu de piste des Lutins, tour de calèche.

Le soir, chants de Noël par les enfants de l’école et illumination des décorations. .

Place de la fontaine Campuac 12580 Aveyron Occitanie steph12.celerier@gmail.com

English :

Twenty exhibitors await you, as well as entertainment. Come and find a nice local gift for your festive season.

German :

Zwanzig Aussteller erwarten Sie sowie ein Unterhaltungsprogramm. Kommen Sie vorbei und finden Sie ein kleines, nettes, lokales Geschenk für Ihr Weihnachtsfest.

Italiano :

Venti espositori vi aspettano, così come l’intrattenimento. Venite a trovare un bel regalo locale per le vostre feste.

Espanol :

Le esperan veinte expositores y espectáculos. Venga y encuentre un bonito regalo local para sus fiestas.

L’événement Marché de Noël Campuac a été mis à jour le 2025-11-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)