Marché de Noël Salle Multiactivités Cancon

Marché de Noël Salle Multiactivités Cancon dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle Multiactivités Rue des Ecoles Cancon Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Stands d’artisans d’art, créateurs, producteurs régionaux etc.

40 à 45 exposants.

Petite restauration et loterie sur place.

Salle Multiactivités Rue des Ecoles Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 08 32 84 aalcancon@gmail.com

English : Marché de Noël

Stands for arts and crafts, designers, regional producers, etc.

40 to 45 exhibitors.

Snacks and lottery on site.

German : Marché de Noël

Stände von Kunsthandwerkern, Designern, regionalen Produzenten usw.

40 bis 45 Aussteller.

Kleine Snacks und Lotterie vor Ort.

Italiano :

Bancarelle di arte e artigianato, designer, produttori regionali, ecc.

40-45 espositori.

Spuntini e lotteria in loco.

Espanol : Marché de Noël

Puestos de arte y artesanía, diseñadores, productores regionales, etc.

de 40 a 45 expositores.

Aperitivos y lotería in situ.

L’événement Marché de Noël Cancon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Bastides