Marché de Noël Salle Multiactivités Cancon
Marché de Noël Salle Multiactivités Cancon dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Multiactivités Rue des Ecoles Cancon Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Stands d’artisans d’art, créateurs, producteurs régionaux etc.
40 à 45 exposants.
Petite restauration et loterie sur place.
Salle Multiactivités Rue des Ecoles Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 08 32 84 aalcancon@gmail.com
English : Marché de Noël
Stands for arts and crafts, designers, regional producers, etc.
40 to 45 exhibitors.
Snacks and lottery on site.
German : Marché de Noël
Stände von Kunsthandwerkern, Designern, regionalen Produzenten usw.
40 bis 45 Aussteller.
Kleine Snacks und Lotterie vor Ort.
Italiano :
Bancarelle di arte e artigianato, designer, produttori regionali, ecc.
40-45 espositori.
Spuntini e lotteria in loco.
Espanol : Marché de Noël
Puestos de arte y artesanía, diseñadores, productores regionales, etc.
de 40 a 45 expositores.
Aperitivos y lotería in situ.
