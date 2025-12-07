Marché de Noël Candé

Place Saint-Nicolas Candé Maine-et-Loire

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël proposé à Candé le dimanche 7 décembre 2025, Place Saint-Nicolas.

Le Marché de Noël est organisé par les artisans et commerçants de Candé.

Retrouvez toute la magie de Noël en coeur de ville Place Saint-Nicolas avec tout plein d’animations goûter des enfants, jeux, maquillage pour les enfants, manège, balade en calèche, balade en traîneau, animation musicale… et village d’artisans.

50 exposants vous attendent !

Restauration sur place (tartiflette géante, Vin chaud etc…) .

Place Saint-Nicolas Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire cae.cande49@gmail.com

English :

Christmas market in Candé on Sunday, December 7, 2025, Place Saint-Nicolas.

German :

Weihnachtsmarkt vorgeschlagen in Candé am Sonntag, den 7. Dezember 2025, Place Saint-Nicolas.

Italiano :

Mercatino di Natale a Candé domenica 7 dicembre 2025, Place Saint-Nicolas.

Espanol :

Mercado de Navidad en Candé el domingo 7 de diciembre de 2025, plaza Saint-Nicolas.

L’événement Marché de Noël Candé Candé a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Anjou bleu