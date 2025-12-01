MARCHÉ DE NOËL CANIN Une belle journée Sainte-Marie-la-Mer

MARCHÉ DE NOËL CANIN

Chemin du Mas Nerel Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Venez passer une journée festive en compagnie de votre chien, entourés d’exposants passionnés et d’animations pensées pour célébrer le lien humain–chien dans la bonne humeur !

Une belle journée Chemin du Mas Nerel Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 50 28 20 19 une.belle.journee66@gmail.com

English :

Come and spend a festive day in the company of your dog, surrounded by passionate exhibitors and entertainment designed to celebrate the human-dog bond in good spirits!

