MARCHÉ DE NOËL CANIN Une belle journée Sainte-Marie-la-Mer dimanche 14 décembre 2025.
Chemin du Mas Nerel Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Venez passer une journée festive en compagnie de votre chien, entourés d’exposants passionnés et d’animations pensées pour célébrer le lien humain–chien dans la bonne humeur !
Une belle journée Chemin du Mas Nerel Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 50 28 20 19 une.belle.journee66@gmail.com
English :
Come and spend a festive day in the company of your dog, surrounded by passionate exhibitors and entertainment designed to celebrate the human-dog bond in good spirits!
