Marché de Noël Cap BD 71 bis rue Hergé Angoulême

En partenariat avec le 16/9e, le marché de Noël se déroulera dans deux lieux cette année à l’Hôtel Saint Simon (15 rue de la Cloche Verte) et pour la toute 1ère fois au 16/9e, la Maison du Tourisme, situé au 71bis rue Hergé !
English :
In partnership with 16/9e, the Christmas market will take place in two locations this year: at the Hôtel Saint Simon (15 rue de la Cloche Verte) and for the very first time at 16/9e, the Maison du Tourisme, located at 71bis rue Hergé!
