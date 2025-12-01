Marché de Noël Cap BD 71 bis rue Hergé Angoulême

Marché de Noël Cap BD

71 bis rue Hergé 16/9 Angoulême Charente

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

En partenariat avec le 16/9e, le marché de Noël se déroulera dans deux lieux cette année à l’Hôtel Saint Simon (15 rue de la Cloche Verte) et pour la toute 1ère fois au 16/9e, la Maison du Tourisme, situé au 71bis rue Hergé !

71 bis rue Hergé 16/9 Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 54 72 capbd.angouleme16@gmail.com

In partnership with 16/9e, the Christmas market will take place in two locations this year: at the Hôtel Saint Simon (15 rue de la Cloche Verte) and for the very first time at 16/9e, the Maison du Tourisme, located at 71bis rue Hergé!

