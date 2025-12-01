Marché de Noël : Cap sur Noël MAIF Social Club Paris

Embarquez pour un Noël au rythme des vagues ! Laissez-vous porter par un courant d’idées de cadeaux originaux et responsables, et partez à la rencontre de créatrices et créateurs passionnés.

Naviguez entre les stands, admirez les déambulations dansées au rythme du saxophone, offrez-vous une escale poétique avec l’exposition « Voir la mer » et savourez les douceurs de saison confectionnées par SAIN Boulangerie dans notre café. L’océan s’invite dans la féérie des fêtes pour un moment chaleureux et festif au cœur de Paris !

La compagnie “Entre 2 Souffles” proposera une traversée chorégraphique portée par les vagues mélodiques d’un saxophone live. Une déambulation où les corps deviennent courants, marées, archipels. Déambulations dansées vendredi à 15h30 et à 18h30 et samedi à 15h, 16h, 17h.

Un stand de furoshiki sera également installé pour vous apprendre à emballer vos cadeaux avec du tissu.

Pour sa 7ème édition, le MAIF Social Club organise son marché de Noël sur le thème de « l’océan » !

Du vendredi 12 décembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

samedi

de 10h00 à 19h00

vendredi

de 14h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T15:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T14:00:00+02:00_2025-12-12T20:30:00+02:00;2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/cap-sur-noel/