MARCHÉ DE NOËL Capestang
MARCHÉ DE NOËL Capestang dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël de Lo Castel
Avec de nombreuses idées cadeaux, artisans et producteurs, décorations…
Présence du Père Noël, restauration sur place, buvette
11h Animations de Noël par les séniors de Capes
Buvette et restauration
Marché de Noël de Lo Castel
Avec de nombreuses idées cadeaux, artisans et producteurs, décorations…
Présence du Père Noël, restauration sur place, buvette
11h Animations de Noël par les séniors de Capes
Buvette et restauration .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 51 23
English :
Lo Castel Christmas Market
With lots of gift ideas, craftsmen and producers, decorations…
Santa Claus present, on-site catering, refreshments
11am: Christmas entertainment by Capes senior citizens
Refreshments and catering
German :
Weihnachtsmarkt in Lo Castel
Mit vielen Geschenkideen, Kunsthandwerkern und Produzenten, Dekorationen…
Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Verpflegung vor Ort, Getränkestand
11 Uhr: Weihnachtliche Unterhaltung durch die Senioren von Capes
Getränke und Essen
Italiano :
Mercatino di Natale di Lo Castel
Con tante idee regalo, artigiani e produttori, decorazioni…
Presenza di Babbo Natale, ristorazione in loco, bar per il ristoro
ore 11: animazione natalizia a cura degli anziani di Capes
Rinfresco e cibo
Espanol :
Mercado de Navidad de Lo Castel
Con muchas ideas para regalos, artesanos y productores, decoraciones…
Asistencia de Papá Noel, servicio de catering, bar de refrescos
11 h: Animación navideña a cargo de los mayores de Capes
Refrescos y comida
L’événement MARCHÉ DE NOËL Capestang a été mis à jour le 2025-11-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN