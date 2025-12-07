MARCHÉ DE NOËL

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël de Lo Castel

Avec de nombreuses idées cadeaux, artisans et producteurs, décorations…

Présence du Père Noël, restauration sur place, buvette

11h Animations de Noël par les séniors de Capes

Buvette et restauration

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 51 23

English :

Lo Castel Christmas Market

With lots of gift ideas, craftsmen and producers, decorations…

Santa Claus present, on-site catering, refreshments

11am: Christmas entertainment by Capes senior citizens

Refreshments and catering

German :

Weihnachtsmarkt in Lo Castel

Mit vielen Geschenkideen, Kunsthandwerkern und Produzenten, Dekorationen…

Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Verpflegung vor Ort, Getränkestand

11 Uhr: Weihnachtliche Unterhaltung durch die Senioren von Capes

Getränke und Essen

Italiano :

Mercatino di Natale di Lo Castel

Con tante idee regalo, artigiani e produttori, decorazioni…

Presenza di Babbo Natale, ristorazione in loco, bar per il ristoro

ore 11: animazione natalizia a cura degli anziani di Capes

Rinfresco e cibo

Espanol :

Mercado de Navidad de Lo Castel

Con muchas ideas para regalos, artesanos y productores, decoraciones…

Asistencia de Papá Noel, servicio de catering, bar de refrescos

11 h: Animación navideña a cargo de los mayores de Capes

Refrescos y comida

