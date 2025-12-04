Marché de Noël Capucine La Trinité-sur-Mer
Marché de Noël Capucine La Trinité-sur-Mer jeudi 4 décembre 2025.
Marché de Noël Capucine
15 Rue er Vammenn La Trinité-sur-Mer Morbihan
Début : 2025-12-04 10:00:00
fin : 2025-12-04 18:00:00
2025-12-04 2025-12-05
L’antenne trinitaine de l’association Capucine vous invite à son traditionnel marché de Noël
L’Association Capucine se bat depuis 1996 pour:
– sensibiliser et informer au Don Volontaire de Moelle Osseuse
– soutenir la recherche médicale contre la Leucémie
– informer et accompagner les malades et leurs familles
Venez nombreux pour soutenir la recherche sur les maladies de sang afin de gagner contre la leucémie ! .
15 Rue er Vammenn La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne
