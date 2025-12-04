Marché de Noël Capucine

15 Rue er Vammenn La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 10:00:00

fin : 2025-12-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-05

L’antenne trinitaine de l’association Capucine vous invite à son traditionnel marché de Noël

L’Association Capucine se bat depuis 1996 pour:

– sensibiliser et informer au Don Volontaire de Moelle Osseuse

– soutenir la recherche médicale contre la Leucémie

– informer et accompagner les malades et leurs familles

Venez nombreux pour soutenir la recherche sur les maladies de sang afin de gagner contre la leucémie ! .

L’événement Marché de Noël Capucine La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon