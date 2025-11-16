MARCHÉ DE NOËL Carcassonne

MARCHÉ DE NOËL

rue Germinal Carcassonne Aude

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Le Lions club Carcassonne Terre d’Aude organise son marché de Noël.

Soutien aux sinistrés des incendies des Corbières.

.

rue Germinal Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 13 07 16 26 bezombezssuzanne@gmail.com

English :

The Carcassonne Terre d’Aude Lions Club organizes its Christmas market.

Support for Corbières fire victims.

German :

Der Lions-Club Carcassonne Terre d’Aude veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt.

Unterstützung der von den Bränden in den Corbières Betroffenen.

Italiano :

Il Lions Club Carcassonne Terre d’Aude organizza il suo mercatino di Natale.

Sostegno alle vittime degli incendi nelle Corbières.

Espanol :

El Club de Leones de Carcasona Terre d’Aude celebra su mercado navideño.

Apoyo a las víctimas de los incendios en las Corbières.

