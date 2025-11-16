MARCHÉ DE NOËL Carcassonne
MARCHÉ DE NOËL Carcassonne dimanche 16 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
rue Germinal Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 09:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Le Lions club Carcassonne Terre d’Aude organise son marché de Noël.
Soutien aux sinistrés des incendies des Corbières.
rue Germinal Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 6 13 07 16 26 bezombezssuzanne@gmail.com
English :
The Carcassonne Terre d’Aude Lions Club organizes its Christmas market.
Support for Corbières fire victims.
German :
Der Lions-Club Carcassonne Terre d’Aude veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt.
Unterstützung der von den Bränden in den Corbières Betroffenen.
Italiano :
Il Lions Club Carcassonne Terre d’Aude organizza il suo mercatino di Natale.
Sostegno alle vittime degli incendi nelle Corbières.
Espanol :
El Club de Leones de Carcasona Terre d’Aude celebra su mercado navideño.
Apoyo a las víctimas de los incendios en las Corbières.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Carcassonne a été mis à jour le 2025-11-04 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Carcassonne