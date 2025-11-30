MARCHE DE NOEL Cardeilhac
MARCHE DE NOEL Cardeilhac dimanche 30 novembre 2025.
SALLE DES FETES Cardeilhac Haute-Garonne
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Pleins d’idées cadeaux à mettre sous le sapin !
Le village s'anime autour de son marché de Noël dans et autour de la salle des fêtes. Artisans, parade du Père Noêl, jeux en bois. Repas sur place jambon à la broche ou grillades et ses accompagnements pour 10€. Buvette, crêpes, gauffres.
SALLE DES FETES Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie
English :
Lots of gift ideas to put under the tree!
German :
Viele Geschenkideen, die Sie unter den Baum legen können!
Italiano :
Tante idee regalo da mettere sotto l’albero!
Espanol :
¡Muchas ideas de regalos para poner bajo el árbol!
