MARCHE DE NOEL Cardeilhac

MARCHE DE NOEL Cardeilhac dimanche 30 novembre 2025.

MARCHE DE NOEL

SALLE DES FETES Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Pleins d’idées cadeaux à mettre sous le sapin !

Le village s’anime autour de son marché de Noël dans et autour de la salle des fêtes. Artisans, parade du Père Noêl, jeux en bois. Repas sur place jambon à la broche ou grillades et ses accompagnements pour 10€. Buvette, crêpes, gauffres. 1 .

SALLE DES FETES Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie lesaintescape@outlook.fr

English :

Lots of gift ideas to put under the tree!

German :

Viele Geschenkideen, die Sie unter den Baum legen können!

Italiano :

Tante idee regalo da mettere sotto l’albero!

Espanol :

¡Muchas ideas de regalos para poner bajo el árbol!

