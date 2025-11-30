Marché de Noël Rue de la libération Carentan-les-Marais

Marché de Noël

Rue de la libération Carentan Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Artisanat confectionné par les membres de l’association, décoration de table, boules de Noël, calendriers de l’Avent, crochet .. .

Rue de la libération Carentan Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 34 10 28 18

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Baie du Cotentin