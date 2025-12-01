Marché de Noël Salle des fêtes Carentan-les-Marais
Marché de Noël Salle des fêtes Carentan-les-Marais dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Saint-Hilaire-Petitville Carentan-les-Marais Manche
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Spectacle à 14h suivi du défilé dans les rues avec l’arrivée du père Noël à 15h. Restauration sur place (chocolat chaud, café, vin chaud, crêpes et friandises). .
Salle des fêtes Saint-Hilaire-Petitville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 32 52 02 12
