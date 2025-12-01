Marché de Noël Salle des fêtes Carentan-les-Marais

Marché de Noël

Salle des fêtes Saint-Hilaire-Petitville Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Spectacle à 14h suivi du défilé dans les rues avec l’arrivée du père Noël à 15h. Restauration sur place (chocolat chaud, café, vin chaud, crêpes et friandises). .

Salle des fêtes Saint-Hilaire-Petitville Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 6 32 52 02 12

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Baie du Cotentin