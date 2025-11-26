Marché de Noël Épicerie Viveco Carentan-les-Marais
Marché de Noël Épicerie Viveco Carentan-les-Marais dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Épicerie Viveco Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais Manche
De nombreux exposants présents pour vous proposer de magnifiques idées cadeaux et des produits gourmands producteur de miel, producteur de jus de pomme, créatrice de sacs, porte-monnaie et accessoires, créatrice de décorations de sapin & petites maisons de Noël, vendeur de vanille & épices de Madagascar…
Restauration sur place (tartiflette, vin chaud, chocolat chaud, café). .
Épicerie Viveco Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 44 20 39
