Marché de Noël Salle des Halles Carhaix-Plouguer

Marché de Noël
Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:30:00
2025-12-13
Marché de Noël de l’APE du Collège Beg Avel avec de nombreux stands d’artisans et de créateurs, buvette, restauration, tombola et emballage de vos cadeaux ! .
Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 21 95 98 57
