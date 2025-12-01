Marché de Noël Salle des Halles Carhaix-Plouguer

Marché de Noël Salle des Halles Carhaix-Plouguer samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Marché de Noël de l’APE du Collège Beg Avel avec de nombreux stands d’artisans et de créateurs, buvette, restauration, tombola et emballage de vos cadeaux !   .

Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 21 95 98 57 

English :

L’événement Marché de Noël Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-12-10 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée