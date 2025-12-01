Marché de Noël Salle des Halles Carhaix-Plouguer

Marché de Noël

Carhaix-Plouguer

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Marché de Noël de l’APE du Collège Beg Avel avec de nombreux stands d’artisans et de créateurs, buvette, restauration, tombola et emballage de vos cadeaux ! .

Salle des Halles Place des Droits de l’Homme Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 6 21 95 98 57

