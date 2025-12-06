Marché de noël caritatif > Noël d’ici et d’ailleurs Saint-Lô

Marché de noël caritatif > Noël d’ici et d’ailleurs

Rendez-vous les 06 et 07 décembre prochain pour le marché de noël caritatif au haras national de Saint-Lô !

Organisé par le pôle hippique de Saint-Lô et par l’OVA.

Samedi de 11h à 19h.

Dimanche de 10h à 18h.

Gratuit Informations au 02 33 72 47 25. .

Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50009 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25

