Marché de noël caritatif > Noël d’ici et d’ailleurs Saint-Lô

Rendez-vous les 06 et 07 décembre prochain pour le marché de noël caritatif au haras national de Saint-Lô !
Organisé par le pôle hippique de Saint-Lô et par l’OVA.
Samedi de 11h à 19h.
Dimanche de 10h à 18h.
Gratuit Informations au 02 33 72 47 25. .
Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50009 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25
