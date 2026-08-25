Informations pratiques

Walbach

Marché de Noël caritatif

rue de la grotte Walbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 17:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Découvrez le petit marché de Noël caritatif organisé par le club de la Bonne Humeur.

Artisans en tout genre seront au rendez-vous.

Cette année encore, profitez du marché caritatif organisé par l’atelier du club de la Bonne humeur.

L’an dernier, les bénéfices de la vente ont été reversés à la Ligue contre le cancer.

Sur le stand du club, les visiteurs découvriront les créations des membres couronnes et arrangements de l’avent, Bredala, confitures de Noël, décorations, bougies, cartes de vœux, petits cadeaux, pâtisseries à emporter et salon de thé. 0 .

rue de la grotte Walbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 13 11 mairie@walbach.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out the small Christmas charity market organized by the Bonne Humeur Club.

Artisans of all kinds will be there.

L’événement Marché de Noël caritatif Walbach a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Colmar