MARCHÉ DE NOËL Place Gaspard de Fieubet Castanet-Tolosan

MARCHÉ DE NOËL

MARCHÉ DE NOËL Place Gaspard de Fieubet Castanet-Tolosan samedi 13 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOËL

Place Gaspard de Fieubet HALLE Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14

Rendez-vous pour ce traditionnel marché de Noël artisanal et gourmand !
Le Comité des Fêtes de Castanet-Tolosan organise son traditionnel marché de Noël artisanal et gourmand sous la Halle.   .

Place Gaspard de Fieubet HALLE Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie  

English :

We look forward to seeing you at this traditional craft and gourmet Christmas market!

L’événement MARCHÉ DE NOËL Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE