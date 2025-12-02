Marché de Noël Saint Hilaire Castelmoron-sur-Lot

Marché de Noël

Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

2025-12-02

Marché de Noël de la résidence Essor, avec des exposants de loisirs créatifs.

Saint Hilaire Résidence Essor Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Marché de Noël

Christmas market at the Essor residence, with craft exhibitors.

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt in der Residenz Essor mit Ausstellern von kreativen Hobbys.

Italiano :

Mercatino di Natale presso la residenza Essor, con espositori di artigianato.

Espanol : Marché de Noël

Mercado navideño en la residencia Essor, con expositores de artesanía.

