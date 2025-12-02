Marché de Noël Saint Hilaire Castelmoron-sur-Lot
Marché de Noël Saint Hilaire Castelmoron-sur-Lot mardi 2 décembre 2025.
Marché de Noël
Saint Hilaire Résidence Essor Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Marché de Noël de la résidence Essor, avec des exposants de loisirs créatifs.
Saint Hilaire Résidence Essor Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 87 00
English : Marché de Noël
Christmas market at the Essor residence, with craft exhibitors.
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt in der Residenz Essor mit Ausstellern von kreativen Hobbys.
Italiano :
Mercatino di Natale presso la residenza Essor, con espositori di artigianato.
Espanol : Marché de Noël
Mercado navideño en la residencia Essor, con expositores de artesanía.
