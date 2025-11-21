Marché de Noël Castets et Castillon

Marché de Noël

Château du Hamel Castets et Castillon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22

Le château du Hamel accueille le marché de Noël des Petites Mains du Mascaret .

Soyez assurés d’y trouver des idées de cadeaux de Noël pour tous les âges, les goûts et les budgets pêle-mêle, lampes, trousses diverses, cadres-photos, cartonnage,…et des nouveautés !

Sans oublier un large choix de livres, CD, calendriers de l’Avent, santons, faïences, peintures et bijoux…

N’hésitez pas à venir accompagné(e) et à diffuser largement, nous vous y attendons nombreux ! .

Château du Hamel Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine lespetitesmainsdumascaret@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

