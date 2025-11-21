Marché de Noël Castets et Castillon
Marché de Noël Castets et Castillon vendredi 21 novembre 2025.
Château du Hamel Castets et Castillon Gironde
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-22
2025-11-21 2025-11-22
Le château du Hamel accueille le marché de Noël des Petites Mains du Mascaret .
Soyez assurés d’y trouver des idées de cadeaux de Noël pour tous les âges, les goûts et les budgets pêle-mêle, lampes, trousses diverses, cadres-photos, cartonnage,…et des nouveautés !
Sans oublier un large choix de livres, CD, calendriers de l’Avent, santons, faïences, peintures et bijoux…
N’hésitez pas à venir accompagné(e) et à diffuser largement, nous vous y attendons nombreux ! .
Château du Hamel Castets et Castillon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine lespetitesmainsdumascaret@gmail.com
