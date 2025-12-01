Marché de Noël castleneuvois Châteauneuf-de-Galaure

Marché de Noël castleneuvois

gymnase Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

Un marché de Noël convivial à Châteauneuf-de-Galaure avec animations pour enfants, restauration sur place et de nombreux stands pour préparer les fêtes. Entrée libre.

gymnase Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 42 35 39 patrimoinecastelneuvois26@gmail.com

English :

A friendly Christmas market in Châteauneuf-de-Galaure with children’s entertainment, on-site catering and plenty of stalls to get you ready for the festive season. Free admission.

German :

Ein gemütlicher Weihnachtsmarkt in Châteauneuf-de-Galaure mit Animationen für Kinder, Essen vor Ort und zahlreichen Ständen, an denen Sie sich auf die Feiertage vorbereiten können. Freier Eintritt.

Italiano :

Un simpatico mercatino di Natale a Châteauneuf-de-Galaure con animazione per bambini, ristorazione in loco e tante bancarelle per prepararsi alle feste. Ingresso libero.

Espanol :

Un simpático mercado navideño en Châteauneuf-de-Galaure con animación para niños, servicio de restauración y numerosos puestos para preparar las fiestas. Entrada gratuita.

