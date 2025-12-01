Marché de noël

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 21:00:00

2025-12-22

Venez profiter d’un marché 100% dédié à la création artisanale et locale pour faire vos derniers cadeaux ! Animation musicale avec Swing en Bulles.

Gratuit. Esplanade des œufs. .

Come and enjoy a market 100% dedicated to local and artisanal creations to make your last gifts! Musical entertainment with Swing en Bulles.

