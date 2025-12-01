Marché de noël Esplanade des Œufs Cauterets
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-22 16:00:00
fin : 2025-12-22 21:00:00
2025-12-22
Venez profiter d’un marché 100% dédié à la création artisanale et locale pour faire vos derniers cadeaux ! Animation musicale avec Swing en Bulles.
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34
English :
Come and enjoy a market 100% dedicated to local and artisanal creations to make your last gifts! Musical entertainment with Swing en Bulles.
